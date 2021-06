Fossacesia: carabiniere fuori servizio salva due giovani caduti in acqua

FOSSACESIA(CH):Ieri, nel pomeriggio, due giovani, alla foce del fiume Sangro, hanno rischiato il peggio in balìa della corrente,mentre erano intenti a pescare. All’improvviso, uno dei due cade in acqua ma la forte corrente lo spingeva a largo.Il ragazzo gridava l’ aiuto all’amico che si tuffa tentando di recuerarlo,ma anche lui si trova in difficoltà. Alcune persone hanno allertano il bagnino per far intervenire un’imbarcazione a soccorso. La barca guidata da un brigadiere dei carabinieri in servizio a Lanciano non in servizio,appena ricevuto il soccorso ha raggiunto i due giovani. Un doppio salvataggio dopo aver lanciato ai ragazzi il salvagente di salvataggio,il carabiniere li ha fatti salire a bordo. Entrambi i giovani stanno bene, non hanno riportato traumi.