Fulmine cade su una chiesa, intervengono i Vigili del Fuoco

PESCARA: Un uomo italiano di 37 anni evaso dai domiciliari e già noto alle forze dell’ordine,residente a Loreto Aprutino,è evaso ed è stato trovato a Pescara. I carabinieri del Nor (nucleo operativo radiomobile) lo hanno rintracciato e arrestato al Ferro di Cavallo nel rione Rancitelli,Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella sua abitazione in attesa del processo per direttissima.