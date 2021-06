Giulianova: in carcere 54enne molestatore sugli autobus

CONTROGUERRA – Sabato 12 Giugno, alle ore 16 l’Assessorato alla Città dell’Olio promuove una nuova iniziativa dal titolo “Merenda nell’Oliveta”.

«L’iniziativa – dichiara il Vice Sindaco di Controguerra Fabrizio Di Bonaventura – rientra nel quadro delle proposte dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio di cui il nostro Comune ha aderito da anni. Un progetto nato quest’anno e proposto in questa sua prima edizione su tutto il territorio nazionale da tutti quei Comuni che fanno parte dell’associazione. Dopo la straordinaria esperienza della “Camminata tra gli Olivi”, proposta ogni anno nel periodo di ottobre, ecco una nuova occasione per valorizzare i territori dove il settore olivicolo rappresenta il motore economico non solo per il settore agricolo di eccellenza ma anche per il comparto turistico perché in grado di stimolare attenzione verso le eccellenze locali».

L’iniziativa di sabato prevede il raduno appunto alle 16 davanti all’olivo secolare del Comune di Controguerra, quindi lo spostamento verso un oliveto appositamente preparato per l’occasione dove si svolgerà l’incontro con la partecipazione di due esperti: Panel Luciano Polastri e Bernardo Serra. Durante l’iniziativa i relatori parleranno degli aspetti legati alla gestione tecnica dell’olivo in questo particolare periodo stagionale ed effettueranno una degustazione guidata di olio.

Si raccomanda i partecipanti di portare al seguito dispositivi di protezione individuale, scarpe da trekking, acqua e un plaid.

«Con questo progetto – conclude Di Bonaventura – intendiamo portare avanti una programmazione che sempre più ponga al centro la crescita dei settori produttivi di eccellenza del territorio. Il settore olivicolo è uno dei principali e iniziative di questo tipo contribuiscono ad aumentare l’interesse nei suoi confronti dando peraltro nuove opportunità. Sia mediante la preparazione di figure professionale, sia promuovendo nuove attività imprenditoriali».