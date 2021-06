Giulianova: incendio in due rimesse, intervento dei pompieri

CORROPOLI(TE):Questa notte,in via Piane San Donato a Corropoli, un’Alfa Romeo 147 ha travolto ed ucciso un 16enne che era rimasto in panne con il suo ciclomotore,che stava spingendolo a mano per tornare a casa. L’Alfa Romeo 147 guidata da un 24enne,ha sbalzato il ragazzo fuori dalla strada uccidendolo sul colpo. Il personale del 118 non ha potuto che constatare il decesso del 16enne,mentre

il conducente della vettura, è stato sottoposto all’alcool test risultando positivo. Il giovane 24enne è stato denunciato per reato di omicidio stradale, gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo. La salma del 16enne,si trova all’obitorio dell’Ospedale di Sant’Omero per la ricognizione del medico legale.Intanto i carabinieri indagano sull’incidente che non ha lascato tregua al giovane ragazzo.