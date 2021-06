Grottammare: auto finisce fuoristrada e si schianta nel cortile di una casa, ferita una 31enne

CUPRA MARITTIMA – Il furto è stato messo a segno nel pomeriggio di mercoledì 16 giugno, in un mini market di Cupra. Il titolare del negozio si era appena rifornito di un carico di tabacchi per il valore di circa mille euro. Ma dopo aver posteggiato il furgone sul retro del locale e aver servito qualche cliente, ritornando al furgone, il carico di tabacchi non c’era più. I carabinieri stanno visionando le telecamere per risalire all’autore del furto.