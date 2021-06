Grottammare: grave incidente in A14, traffico il tilt

GROTTAMMARE – Grave incidente in A14 avvenuto intorno alle 10.00 di questa mattina, all’altezza dello svincolo di Grottammare. Rimasti coinvolti un mezzo pesante e tre auto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Da quanto appreso, una persona sarebbe rimasta ferita gravemente. La Polizia Autostradale sta lavorando per gestire i traffico, anche se la situazione sembra essere attualmente molto complicata. Intanto, il tratto autostradale Grottammare-Pedaso, rimarrà temporaneamente chiuso in entrambi i sensi di marcia.