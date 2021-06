Grottammare: scontro auto-scooter, ferito un 49enne

GROTTAMMARE – L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 15 giugno, tra via Galilei e via Bernini. Lo sconto ha visto coinvolti un’auto e uno scooter su cui viaggiava un 49enne, il quale sarebbe finito a terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha provveduto al trasferimento in ospedale del ferito e che tuttavia non verserebbe in gravi condizioni. La Polizia per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.