In giro con un’auto rubata, denunciato 50enne

FERMO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno arrestato un uomo per il reato di furto. Nei giorni scorsi un pensionato aveva denunciato la scomparsa della sua auto e di qui si è risaliti al ladro che, da quanto si apprende, aveva già precedenti per ricettazione di veicoli rubati. L’automobile è stata ritrovata e restituita al legittimo proprietario. L’uomo è stato arrestato e ora dovrà comparire tre giorni alla settimana davanti alla Polizia Giudiziaria per gli accertamenti.