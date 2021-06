Macerata:nella notte si ribalta con l’auto e viene soccorso questa mattina

CIVITANOVA MARCHE: È stato ritrovato ieri,dai Vigili del fuoco di Civitanova poco dopo mezzogiorno il corpo senza vita dell’uomo di 93 anni che era scomparso da casa Martedì alle prime luci dell’alba. Era sul fondo di un pozzo poco distante dalla sua abitazione in contrada San Savino, al confine tra i territori di Civitanova e Potenza Picena.L’anziano era uscito in pigiama senza avvertire nessuno e ha fatto perdere le sue tracce per diverse ore. L’allarme dei familiari hanno fatto scattare le ricerche,sono entrati in azione carabinieri e Vigili del Fuoco, che hanno perlustrato tutta la zona circostante con l’ausilio anche di un elicottero arrivato da Pescara fino al ritrovamento del cadavere. Gli inquirenti,indagano sull’accaduto e le cause della morte, e suoi ultimi attimi di vita dell’uomo.