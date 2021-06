Marche: accusa malore mentre guida

MONTECASSIANO(MC): Un 34enne ricercato dalle forze dell’ordine a seguito di una condanna definitiva a due anni e tre mesi per spaccio di stupefacenti, è stato rintracciato dai carabinieri a Montecassiano e arrestato.I militari dopo mirate indagini, hanno scoperto che l’uomo, aveva trovato rifugio a Montecassiano dove si nascondeva per sfuggire alla carcerazione per una condanna in via definitiva alla pena di due anni e tre mesi di reclusione per il reato di spaccio di sostanza stupefacente, avvenuto nel 2019. La notte scorsa, i carabinieri hanno denunciato un uomo, italiano, che a seguito di un controllo è stato fermato mentre girovagava apparentemente senza meta a Piediripa. Oltre a ciò,l’uomo, gravato da numerosi precedenti, era stato anche emesso il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Macerata, emesso dalla Questura del capoluogo. Non è la prima volta, fra l’altro, che viene sorpreso a violare il foglio di via. Per lui è scattata l’ennesima denuncia a piede libero. I carabinieri lo hanno poi accompagnato alla stazione ferroviaria per farlo rientrare nel suo Comune di residenza.