Marche: auto fuoristrada prende fuoco

SENIGALLIA(AN): I carabinieri per semplici controlli antidroga hanno pattugliato le strade anche per verificare il rispetto delle norme anti Covid. Un gruppo di ragazzi ventenni nel centro di Senigallia, al controllo dei militari, hanno cercato di scappare. I carabienieri, li hanno bloccati e hanno scoperto che uno di loro nascondeva uno spinello e una bustina con 0,60 grammi di marijuana. I ragazzi sono tutti residenti a Montemarciano. Nel weekend sono state elevate 7 multe, di cui 2 per mancato uso delle mascherine e 5 per violazione del coprifuoco.

Inoltre, in occasione della festa del 2 giugno e con l’arrivo dei turisti, sono previsti controlli rafforzati in tutto il territorio.