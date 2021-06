Marche: calo dei contagi, in zona bianca da lunedì

ASCOLI PICENO – Il fatto è accaduto questa mattina sulla circonvallazione di Ascoli. L’auto che stava conducendo una donna, avrebbe iniziato a fare fumo dal cofano mentre era in marcia. Di conseguenza, avrebbe poi accostato la sua utilitaria e si sarebbe messa in salvo prima che il mezzo andasse a fuoco. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e la messa in sicurezza.