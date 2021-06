Marche: da Ancona a Riccione per rubare nei guai un 15enne

ANCONA: Un’operaio bengalese 24enne,aggredito da ignoti, per un lavoro fatto male o una pausa troppo lunga nello stabilimento Fincantieri di Ancona. L’aggressione avvenuta giovedì sera,dove il giovane è stato trovato a terra in un piazzale di produzione nell’area ‘Quinta marcia’ a pochi metri dalla mura del cantiere lato-mare. Il 24enne aveva una brutta ferita alla testa con vicino un martello. Il ragazzo ora è ricoverato in rianimazione all’ospedale Torrette di Ancona ed è in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili, ma saranno necessari altri giorni per verificare eventuali modifiche del suo quadro clinico.