Marche: è di Monte Urano il carabiniere che ha salvato il piccolo Nicola Tanturli

MONTE URANO(FM): La storia del piccolo Nicola Tanturli ritrovato sano e salvo a due giorni dalla scomparsa da casa, in provincia di Firenze, ha commosso l’Italia. Il carabiniere che ha recuperato il piccolo Nicola in una scarpata ha il nome di Danilo Ciccarelli 54enne,originario di Monte Urano, attuale comandante delle stazioni di Scarperia e San Piero.

Il carabiniere dopo la segnalazione di un giornalista RAI che aveva sentito dei lamenti,scendendo per 25 metri per recuperare il piccolo Nicola. I suoi occhi commossi hanno fatto il giro del mondo con la foto dove Danilo Ciccarelli lo ritrae in braccio appena dopo il ritrovamento. Danilo Ciccarelli ha dichiarato:

“Siamo partiti con mille speranze per trovare Nicola, ma dopo un’ora abbiamo iniziato a pensare al peggio.Quando sono arrivato lì, Nicola è sbucato dall’erba, ha sussurrato mamma e mi si è aggrappato al collo”.