Marche: ferito un maceratese 42enne in una lite a Riccione

MACERATA: Mercoledì, intorno alle 17:00 circa, i carabinieridi Riccione sono intervenuti in Piazzale Roma poiché nel tratto di spiaggia antistante era stata segnalata una violenta lite tra un gruppo di ragazzi.I militari, hanno trovato sul posto solo due persone un 42enne di Macerata ed un 22enne di Modena, vittime di aggressione e di rapina da parte di un gruppo di tre uomini dei quali hanno subito fornito una sommaria descrizione nonché ne hanno indicato la via di fuga.

Nelle ricerche, i carabinieri,hanno trovato uno degli aggressori nascosto dietro un veicolo,un 21enne incensurato che poi è stato condotto in caserma.

Sarebbero stati degli sguardi insistenti e qualche parola di troppo ad accendere la lite tra il gruppo di tre uomini ed i due turisti tra pugni e cinghiate. Al 42enne maceratese,oltre alla violenza subita,sono stati sottratti 40 euro dallo zaino. I soldi sono stati trovati nelle tasche dell’ aggressore e restituiti, due uomini sono riusciti a scappare,il 21enne, ha fornito la sua versione dei fatti negando ogni altro addebito, qundi, è stato condotto in carcere fino alla convalida del provvedimento. Per i due feriti 20 giorni di prognosi per il 42enne di Macerata e 5 giorni per il più giovane.