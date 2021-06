Marche: lupo investito e ucciso da un tir

ANCONA: Nella notte tra venerdì e sabato scorso,intorno le 2:00 ,un uomo si è intrufolato in un appartamento ma viene scoperto dal padrone di casa, che lo insegue in strada,in piazza d’Armi. Il proprietario della casa,ha provato ad inseguirlo e mentre fuggiva,il ladro,ha richiamato l’attenzione di una volante della questura che stava passando in quel momento.I poliziotti si sono quindi messi sulle tracce del ladro, individuandolo mentre correva per strada. Lo hanno bloccato e portato in questura. Al termine degli accertamenti l’uomo di origine peruviano, 27enne, con precedenti, è stato arrestato per tentata rapina.