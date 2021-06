Marche: stop alle auto dalle 20

SENIGALLIA(AN): E’ stata posticipata alle 20 l’area pedonale del Lungomare Marconi,due ore in più quindi per le auto sul lungomare, con la misura in vigore tutti i giorni, fino alle 3 di notte.

L’amministrazione ha deciso di posticipare di due ore la chiusura del tratto di lungomare.La zona pedonale è estesa anche a via Bovio e via Nigra, nel tratto di intersezione con il lungomare Marconi.

Sul lungomare Alighieri, la zona in cui nelle serate si concentra la movida è prevista per il fine settimana e in concomitanza di giorni festivi. Dalla domenica al venerdì dalle 22 all’1 di notte mentre il sabato sarà in vigore fino alle 3. La ztl del lungomare Alighieri comprende anche la chiusura del sottopasso di via Perilli e di quello della Rotonda, che può essere utilizzato solo per il deflusso delle auto che già si trovano all’interno del lungomare al momento dell’entrata in vigore della zona a traffico limitato.