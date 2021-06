Marche: truffa di falsi operatori di Marche Multiservizi

URBINO: A causa di alcune segnalazioni pervenute, Marche Multiservizi,avvisa i propri clienti ad evitare di incorrere in possibili truffe.Il personale di Marche Multiservizi,sono identificabili da una divisa color verde con il logo MMS e muniti di un tesserino di riconoscimento. Nessuno è incaricato di intervenire sugli impianti interni né di fare proposte commerciali a domicilio, ad eccezione dei casi di sostituzione, manutenzione o lettura dei contatori posizionati all’interno delle abitazioni o di una verifica richiesta da parte del cliente stesso. Tutto ciò vale anche per le società terze che svolgono il servizio per conto di MMS.

Pertanto, se qualcuno si presentasse a domicilio per la verifica dei sistemi idraulici o del gas o per una verifica sulle bollette, all’interno delle case, non può trattarsi di un operatore di Marche Multiservizi e in nessuna circostanza possono effettuare incassi o rimborsi di denaro.