Martinsicuro: scontava una pena ai domiciliari ma maltrattava la moglie, arrestato 40enne

MARTINSICURO – Domani, venerdì 18 giugno ore 21.00, si terra un incontro per dire no alle trivelle in Adriatico, organizzato dal WWF, Comitato NO TRIV e Mountain Wilderness. La città truentina farà sentire la sua voce in opposizione alle trivelle in medio Adriatico per l’estrazione di gas metano. Saranno presenti: il sindaco Massimo Vagnoni, il presidente di Mountain Wilderness Mario Marano Viola, il costituzionalista Enzo Di Salvatore e Dante Caserta del WWF.