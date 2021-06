Nereto: arrestata 21enne per reiterate evasioni dai domiciliari

GIULIANOVA(TE): I parcometri, installati da un’azienda umbra dopo la stipula di un’apposita convenzione, stanno suscitando forte protesta a Giulianova.I residenti, si trovano costretti a lasciare in sosta i propri mezzi sulle strisce blu, soprattutto anche tra quelli si recano in centro per fare shopping o per andare negli uffici. Con i nuovi parcometri il pagamento per frazione per un’ ora è di un euro, dal comune hanno fatto sapere che stanno intervenendo su questo aspetto portando la sosta minima a 30 minuti al costo di 50 centesimi,parcheggi a pagamento che rappresentano un’ entrata importante per le casse comunali. Grazie alla nuova tecnologia le colonnine danno la possibilità di pagare anche attraverso bancomat, carta di credito, e App.