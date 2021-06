Osimo: morto monsignor Franco Festorazzi

OSIMO(AN):La notte scorsa a Como, all’età di 92 anni, si è spento monsignor Franco Festorazzi,colui che guidò l’Arcidiocesi di Ancona-Osimo dal 1991 al 2004. Tutti ricordano Mons. Festorazzi, pastore zelante e colto per il bene che ha fatto dal 1991 al 2004 ad Ancona-Osimo. Nato a Perledo, una frazione di Varenna in provincia di Como il 29 novembre 1928 e ordinato sacerdote a Como il 28 giugno 1952. Nel 1966 ha pubblicato il suo testo fondamentale “La bibbia e il problema delle origini”, dove Papa Paolo VI lesse apprezzando il suo scritto. Il 18 maggio del 1991 venne ordinato vescovo nella Cattedrale di Como con destinazione l’Arcidiocesi metropolitana Ancona-Osimo, la prima parrocchia che incontrò entrando nel territorio della sua diocesi fu quella della Santissima Annunziata di Crocette di Castelfidardo dove gli venne regalata una fisarmonica.La seconda tappa fu al CRAS (ex manicomio) dove erano ricoverati alcuni soggetti fragili che il Vescovo volle salutare uno per uno.Sotto la sua guida la Diocesi visse il millenario della Cattedrale di San Ciriaco preceduto dai bicentanari del Crocifisso di Osimo e della Madonna Regina di tutti i Santi in Ancona. Come memoria, il vescovo Franco chiese di creare una struttura per l’ospitalità ai bisognosi: nacque il Centro Ss. Annunziata che venne affidato alla gestione della Caritas diocesana. Al compimento del 75° anno presentò le dimissioni e lasciò la nostra diocesi il 7 marzo del 2004, ritirandosi nella sua terra e continuando a studiare e pregare.Le esequie si svolgeranno nel Duomo di Como, domani,sabato 26 giugno alle ore 11:00.