Perseguita l’ex ragazza, divieto di avvicinamento per un 25enne

GROTTAMMARE – L’incidente è avvenuto in via Cairoli, nella notte di ieri giovedì 24 giugno. Un automobilista si sarebbe schiantato contro un’auto in sosta, spingendola per alcuni metri e poi sarebbe fuggito via. L’allarme è stato dato dai residenti della zona svegliati dal boato. I Carabinieri stanno indagando per identificare chi questa notte si trovava al volante dell’auto.