Pesaro: donna tenta il suicidio

PESARO: Una donna del posto, ha tentato il suicidio chiedendo aiuto ad un suo amico di Forlì poichè non riusciva a fare il nodo alla corda per porre fine al suo vivere. L’uomo sconvolto ha contattato la questura di Forlì, che n seguito ha allertato la Sala Operativa di Pesaro, che ha attivato prontamente tutti i protocolli previsti per queste situazioni. I poliziotti, arrivati all’abitazione della donna, non ricevendo risposta al campanello hanno rotto una serranda semichiusa, sono entrati nella casa, ma non hanno trovato nessuno.

I militari a quel punto,hanno preso ogni informazione utile e fare positioning del cellulare in uso alla donna, chiamando ripetutamente .Dopo vari tentativi,la donna ha risposto al 113 e in stato confusionale, più volte ha ripetuto di essere stanca e di volerla fare finita.

L’operatore del 113, è riuscito a farsi dire anche dove fosse, mentre la donna,continuava a ripetere di volerla far finita, è stata convinta a fermarsi in strada per non distrarsi con il cellulare alla guida. Nel frattempo gli agenti,sono riusciti a localizzare la posizione della donna arrivando sul posto. Il grande lavoro di squadra ha permesso di rintracciare la donna in una zona isolata alle porte della città, che era ancora al telefono con l’operatore del 113. Sul posto,oltre alla Polizia, è arrivato anche personale del 118. Un intenso lavoro di squadra tra questure e sensibilità che ha permesso di evitare una tragedia.