Pesaro: incidente nel sottopasso ferita una coppia

ANCONA: E’ scattato l’arresto per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente per due donne anconetane,una 59enne e una 52enne. Già da tempo, erano seguite dagli agenti della sezione antidroga nei pressi delle proprie abitazioni, cosi’ alla vista degli agenti,una ha cercato di disfarsi della dose ingoiandola, mentre l’altra ha lanciato dalla finestra un involucro di cellophane, recuperato da una poliziotta appostata in strada. All’interno oltre mezzo etto di eroina. Le due cinquantenni sono state quindi tratte in arresto per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.