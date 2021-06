Pesaro: incidente sulla Montelabbatese centauro soccorso dall’eliambulanza

ARCEVIA (AN): Un’auto è finita fuori strada per poi incendiarsi,è accaduto nella notte,lungo la SP360 nel Comune di Arcevia in provincia di Ancona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme dell’auto. Secondo le indagini, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo ribaldandosi nel campo adiacente alla carreggiata,dove ha preso fuoco.

Gli occupanti dell’autovettura sono stati soccorsi dal 118,mentre i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.