Fano: pestaggio alla Rocca per lo smalto nero tre arresti di cui anche minorenni

FANO(AN): Sono stati presi gli autori di due rapine nella Rocca Malatestiana dove avevano anche aggredito in modo brutale un ragazzo per aver difeso il suo amico, a sua volta ‘colpevole’ di avere uno strano look, tra cui delle unghie dipinte con dello smalto nero. Giovedì mattina,la polizia di Fano ha dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di giovani, facenti parte proprio del gruppo per reati. I tre giovani, sono stati portati al carcere di Villa Fastiggi, provvedendo a sottoporre a custodia cautelare in un istituto per minori, un minorenne facente parte del branco.Dalle indagini, si è ricostruito due distinte azioni predatorie attuate dallo stesso gruppo di adolescenti, dove avevano fermato e accerchiato un’auto, costringendo le persone a bordo a consegnare un braccialetto e un telefono cellulare e in seguito l’aggressione. Gli stessi ragazzi,nel parcheggio di fronte alla Rocca Malatestiana, avevano sottratto un cellulare e un marsupio a due giovani di passaggio, dove,proprio uno di questi ha subito la violenza del branco per aver difeso l’amico deriso per il suo smalto nero, riportando diverse ferite oltre alla frattura del setto nasale.Tutti i ragazzi del branco sono stati identificati,otto giovani tra cui quattro minorenni, ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata e continuata. In entrambi i casi il gruppo ha agito sotto l’effetto dell’alcol, esternando odio e denigrando l’aspetto fisico delle loro vittime fino alla violenza.