Porto Sant’ Elpidio: cade dal secondo piano e muore

TREIA(MC):Questa mattina in via Sterpare nella frazione di Chiesanuova a Treia in provincia di Macerata, alle 7.10 una ragazzina è rimasta coinvolta in un bruttissimo incidente. La giovane era in sella al suo scooter mentre si stava dirigendo alla fermata dei pullman che l’avrebbe portata a scuola,quando un’auto guidata da una donna ha travolto lo scooter in pieno facendo cadere la ragazza a terra. Sono intervenuti i soccorsi sul posto insieme a due pattuglie della polizia e ai vigili del fuoco. Una volta constatate le condizioni della giovane, è stata allertata anche l’eliambulanza che ha trasportato la ragazza all’ospedale di Torrette d Ancona.La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora e mezza per permettere alla polizia di effettuare i rilievi dell’incidente.