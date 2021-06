Potenza Picena: un’anziano scomparso attive le ricerche

POTENZA PICENA(MC): Un uomo anziano di 93 anni è scomparso dalla sua abitazione in contrada Asola, a Potenza Picena,nelle campagne. L’anziano sarebbe uscito in pigiama senza avvertire nessuno e ha fatto perdere le sue tracce alle prime ore del mattino.Dalle 8.30 di questa mattina sono entrati in azione carabinieri e Vigili del Fuoco, che stanno portando avanti le ricerche in tutta la zona ma dell’anziano ancora nessuna notizia.

(Servizio in aggiornamento)