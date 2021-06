San Benedetto: auto investe scooter in via Sicilia, interviene il 118

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 14 giugno, all’altezza della concessione 21. Un bagnante avrebbe rischiato di annegare mentre era in acqua. Fortunatamente il bagnino è riuscito ad intervenire tempestivamente portando l’uomo a riva. Sul posto, la Capitaneria di Porto e i sanitari del 118 che hanno provveduto al trasferimento in ospedale per alcuni controlli. Tuttavia non verserebbe in gravi condizioni.