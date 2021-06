San Benedetto del Tronto: auto si ribalta in via Dari, conducente illeso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sinistro è avvenuto venerdì 18 giugno, in via Dari. Rimasta coinvolta un’auto che, urtando con il paraurti un’autovettura in sosta, si sarebbe ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Il conducente non ha riportato gravi traumi, uscendone illeso. Le Forze dell’Ordine per i rilievi.