San Benedetto del Tronto: cade un palo della luce, intervengono i vigili del fuoco

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il fatto è avvenuto oggi in via Orazio. Un pesante palo della luce è caduto a terra. Fortunatamente, in quel momento, non passavano né persone né auto. Sul posto immediatamente i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale. Da quanto si apprende pare che un mezzo pesante, con una manovra sbagliata, abbia colpito il palo che già era in condizioni di estrema usura.