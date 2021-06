San Benedetto del Tronto: crolla solaio di un capannone, intervento dei pompieri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La tentata rapina è avvenuta nella giornata di ieri, in via Giovanni XXIII, in pieno centro a San Benedetto. La vittima è una donna che è stata strattonata da un malvivente, nel tentativo di rubargli un Rolex. Fortunatamente sarebbe riuscita ad opporre resistenza mettendo in fuga il ladro, che si è allontanato con uno scooter. La vittima avrebbe riportato un trauma al polso e per questo è stata trasportata, dai sanitari del 118, presso il nosocomio. Sulla vicenda indagano carabinieri.