San Benedetto del Tronto: gru cade nel fossato dell’Albula

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il fatto è accaduto questa mattina (intorno alle 10) in via Gino Moretti, nel cantiere aperto per la realizzazione della pista ciclabile. Durante i lavori, una piccola gru sarebbe caduta nel fossato dell’Albula. Insieme è caduto anche l’operaio che si stava occupando dei lavori. Da quanto si apprende però, non avrebbe riportato gravi conseguenze.