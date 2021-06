San Benedetto del Tronto: incidente in Riviera, intervengono 118 e Municipale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 21 giugno, in via Mare a Porto d’Ascoli. Nel sinistro è rimasto coinvolto uno scooter. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso e le Forze dell’Ordine per i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto.