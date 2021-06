San Giovanni Teatino: oggi l’autopsia alla donna morta di incidente

SAN GIOVANNI TEATINO(CH): La donna 86enne,Marusca Di Nicolantonio,era ricoverata all’ospedale di Chieti. L’incidente è avvenuto dentro un parcheggio condominiale.Dalle indagini in corso,l’anziana,sarebbe stata investita da una donna che faceva retromarcia. Subito soccorsa, era stata portata in ospedale a Chieti dove è deceduta il primo giugno nel reparto di terapia intensiva. Accertamenti e indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Chieti. Oggi si eseguirà l’autopsia alla donna per le cause della morte.