Sant’Egidio alla Vibrata: tenta di uccidere un 39enne, catturato 28enne

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Un 28enne di Sant’Omero è stato identificato e fermato in quanto ritenuto responsabile dell’investimento intenzionale di un 39enne marchigiano. Le immagini di una telecamera di sorveglianza di un’abitazione privata, hanno fatto luce su quanto accaduto e hanno mostrato i sette tentativi di investimento, l’ultimo dei quali andato a segno. Il 39enne, in seguito all’episodio, venne soccorso dal 118 a causa delle sue gravi condizioni. Il tutto avvenne due mesi fa, intorno alle 3 di notte, in una strada periferica di Sant’Egidio. Si tratterebbe inoltre di una vendetta per una trattativa di compravendita di un’auto non andata a buon fine. Il 28enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Teramo.