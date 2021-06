Scompare 12enne dopo un litigio con la madre, ricerche in corso

FALCONARA(AN):Un 40enne del posto, è’ stato fermato dalla polizia mentre guidava una moto confiscata senza patente,tenta di forzare il blocco, ma scivola e scappa a piedi. L’uomo identificato, è stato poi denunciato per 5 reati e sanzionato di 2mila euro per aver utilizzato una moto nascosta all’erario. Era in sella a una moto Ducati che è stata anch’essa riconosciuta dagli agenti perché sequestrata in quanto assicurata e successivamente confiscata, senza che il 40enne lo avesse ancora consegnato all’autorità.I poliziotti hanno affiancato il centauro per fermarsi, ma l’uomo è fuggito cercando di seminare la pattuglia,ma la polizia è riuscita a tagliare la strada al 40enne.Il pregiudicato non si è arreso e ha tentato di forzare il blocco della polizia, danneggiando la fiancata del veicolo di servizio e riuscendo a superare il cordolo del marciapiedi, per scappare attraverso un’area verde. La moto, però, è scivolata sull’erba . Aquel punto il 40enne ha aggredito gli agenti per rimettere in piedi la moto e tornare in sella. Non ci è riuscito e alla fine è scappato a piedi.