Serie C: date e modalità per l’iscrizione al torneo 2021/22

Riepilogo delle date di riferimento riguardanti l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Le società «per partecipare al Campionato di Serie C stagione sportiva 2021/2022» devono ottemperare tutta una serie di adempimenti di natura fiscale e retributiva, inviando alla Lega Italiana Calcio Professionistico la documentazione richiesta con relativa garanzia fideiussoria da 350.000 euro entro il termine perentorio del 28 giugno.

Successivamente «la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro l’8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, verificato l’assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l’esito della loro istruttoria».

I club che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti avranno tempo per presentare ricorso entro le ore 19 del 13 luglio.

Spetterà poi al Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 15 luglio pronunciarsi in merito ad eventuali reclami.

