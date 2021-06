Serie C: tutte le date della stagione 2021/22

STEFANO BORGONOVO nasce a Giussano (MB) il 17 marzo 1964.

Cresce calcisticamente nelle giovanili del Como che nell’estate del 1984 (Stefano ha 20 anni) lo passa in prestito alla Samb.

L’”infinito lottatore” di Giussano, dal dribbling vincente e dalle reti impossibili, sarà l’ultimo idolo e “gladiatore” della “Fossa dei Leoni” dello stadio “Ballarin”, fortezza inespugnabile e teatro per oltre cinquant’anni delle gesta della grande Sambenedettese Calcio;

la Samb dei record d’imbattibilità del campo, quella della memorabile “SamBergamasco”, quella che lottava dal primo all’ultimo secondo di gioco allo stesso modo in cui ha lottato Stefano sul rettangolo verde e poi durante tutta la malattia…

E dal Ballarin, che chiude i battenti proprio con la partenza di Borgonovo, l’attaccante lombardo spicca il volo verso prati di gioco più prestigiosi, in Italia, in Europa e nel Mondo portando con sé tutte le qualità sbocciate, sviluppate e maturate in quell’anno con la maglia rossoblù della Samb, verso la quale avrà sempre riconoscenza, orgoglioso d’averla indossata.

Purtroppo, l’”infinito lottatore” di Giussano, dopo quasi dieci anni di dure battaglie, il 27 giugno 2013, viene sconfitto dalla S.L.A. (“la stronza” come lui la chiama), la “cruenta” malattia contro la quale il nostro campione ha combattuto strenuamente fino alla fine.

Ma, ne siamo certi, il suo CUORE ROSSOBLU continuerà a pulsare forte in tutti coloro che amano la Samb, quella che lui ha amato tanto!!!

“Muore giovane chi è caro agli Dei”.

Eternamente con noi, grazie “Borgo”!!!

TUTTI I NUMERI DI STEFANO BORGONOVO CON LA MAGLIA DELLA SAMB

TORNEO DI SERIE B 1984/85, L’ULTIMO GIOCATO DALLA SAMB AL “BALLARIN”.

GARE UFFICIALI DELLA SAMB: 38 di Campionato + 5 di Coppa Italia, primo turno.

Presenze totali: 38 (33 in Campionato + 5 in Coppa Italia).

Salta 5 gare: con Arezzo, Taranto e Lecce in trasferta e contro il Parma e il Taranto (per squalifica) in casa.

Esordio: 22 agosto 1984, Samb-Cagliari 0-2 (Coppa Italia).

Ultima gara: 16 giugno 1985, Parma-Samb 2-2.

Minuti totali giocati: 3290 (2885+ 405)

Sostituito: 8 volte (8+0), in casa con Lecce (al 36’st), Bologna (44’st) e Pescara (37’st); Fuori casa con Catania (38’st), Triestina (26’st), Varese (20’st), Cagliari (37’st) e Campobasso (37’st).

Entrato: 1 volta (0+1), in Coppa contro il Taranto in casa (al 1’st) (1-1).

Reti totali: 13 (13+0), di cui una su calcio di rigore.

Prima rete: 16 settembre 1984, Samb-Lecce 1-3 (gol dell’1-2 all’11’st).

Ultima rete: 16 giugno 1985, Parma-Samb 2-2 (gol del 2-2 al 35’st)

Espulsioni: 1 (1+0) il 2 giugno 1985 al 45’st di Samb-Arezzo 2-0 (36a giornata), arbitro Tullio Lanese di Messina.

Giornate di squalifica: 1 (1+0) il 9 giugno 1985, 37a giornata, contro il Taranto in casa (2-1).

Di seguito, in ordine cronologico, le tredici reti realizzate da Stefano Borgonovo con la maglia rossoblù della Samb: una su rigore, 5 in casa e 8 fuori, 6 nel primo tempo e 7 nella ripresa, una doppietta, undici decisive!!!!

1) 16 set 1984- 1a giornata- Samb-Lecce 1-3: realizzata all’11’ del secondo tempo (st) (segna l’1-2).

2) 23 set 1984- 2a giornata- Catania-Samb 1-1: 20’pt (1-1).

3) 14 ott 1984- 5a giornata- Samb-Cagliari 1-0: 24’pt.

4) 28 ott 1984- 7a giornata- Samb-Campobasso 1-0: 43’st su rigore.

5) 04 nov 1984- 8a giornata- Triestina-Samb 1-1: 5’pt (0-1).

6) 02 dic 1984- 12a giornata- Samb-Cesena 1-0: 33’st.

7) 23 dic 1984- 15a giornata- Varese-Samb 1-1: 41’pt (0-1).

8) 10 mar 1985- 24a giornata- Cagliari-Samb 0-1: 35’st.

9) 24 mar 1985- 26a giornata- Campobasso-Samb 0-1: 34’st.

10) 21 apr 1985- 30a giornata- Perugia-Samb 1-1: 10’pt (0-1).

11) 05 mag 1985- 32a giornata- Samb-Pescara 2-0: 29’st (2-0).

12) 16 giu 1985- 38a giornata- Parma-Samb 2-2: 24’pt (0-1).

13) 16 giu 1985- 38a giornata- Parma-Samb 2-2: 35’st (2-2).

Alla fine del torneo con la Sambenedettese, Stefano Borgonovo verrà insignito del “Guerin d’oro” , premio annuale istituito dal mensile calcistico italiano “Guerin Sportivo” ,come miglior giocatore del campionato di serie B 1984/85. Con lui, quell’anno, verranno premiati Diego Armando Maradona del Napoli (serie A) e Roberto Baggio del L.R.Vicenza (serie C1).

Luigi Tommolini

