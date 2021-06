Trofeo Pedale Teate-Dalsport 74: il ciclismo baby under 13 riparte in Abruzzo a Turrivalignani

Il Pedale Teate si appresta ad alzare il sipario sul Trofeo Pedale Teate-Dalsport 74, allo scopo di mettere in risalto tutto il bello e le emozioni del ciclismo giovanile con le categorie under 13 che sono mancate nei mesi di aprile e maggio a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica.

Appuntamento a sabato 12 giugno (domani) presso la zona industriale di Turrivalignani in via Pescarina, sede del ritrovo a partire dalle 14:00 presso i locali di Dalsport 74 e inizio delle gare alle 16:00, nella quale saranno predisposti tutti i protocolli anti Covid-19 per mettere in sicurezza i partecipanti e un ristretto numero di accompagnatori.

Percorso di circa 2000 metri, da ripetere più volte in base all’età dei baby partecipanti compresi tra i 7 e i 12 anni: G1 (1 giro), G2 (2 giri), G3 (3 giri), G4 (4 giri), G5 (5 giri) e G6 (7 giri).

L’organizzazione è affidata alla competenza e alla passione di un gruppo di dirigenti (con Danilo D’Urbano nelle vesti di presidente) che lavorano per far divertire e garantire il futuro delle nuove leve del pedale (due nomi su tutti: Giulio Ciccone e Dario Cataldo nei loro trascorsi giovanili con il Pedale Teate) e ancor di più in questo 2021 che li vede impegnati a fianco di 18 giovanissimi, 6 baby promozionali-giovanili, 10 esordienti e 7 allievi.

Alla causa del ciclismo giovanile, il Pedale Teate non si tira mai indietro e per questa manifestazione, che sancisce la ripartenza dell’attività giovanile under 13 in Abruzzo, va dato atto agli organizzatori stessi per il grande sforzo compiuto in sintonia con l’amministrazione comunale di Turrivalignani.

Sono 109 gli iscritti in rappresentanza delle squadre regionali Pedale Teate, Amici della Bici Junior, Asd Sangro Bike, Pedale Sulmonese, Cerrano Bike Land e Polisportiva Pennese, più da fuori regione Team Nereggi-Coratti, Asd Stormattack 100, Tirreno Bike, Pontino-Sermoneta, Marco Pantani Official Team (Lazio), Pedale Rossoblu-Picenum, Team Studio Moda, SC Potentia Rinascita, Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci (Marche), Mary J Sweet Angel (Campania), Cagnano Varano Ciclismo (Puglia), UC Foligno Start (Umbria), SC San Lazzaro (Emilia Romagna) e Scuola Ciclismo Senza Confini (Friuli Venezia Giulia).