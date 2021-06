Val Vibrata: scoperta festa con 100 persone, locale chiuso e sanzioni

VAL VIBRATA – Continuano i controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine per il rispetto della norme anti-Covid. Da quanto si apprende, pare che in un ristorante della Val Vibrata sarebbe stata organizzata una festa con circa 100 persone, dunque oltre i limiti consentiti. Inoltre, tutti i partecipanti erano sprovvisti di mascherina. Il titolare del locale, come previsto dall’attuale Dpcm, è stato sanzionato e il locale chiuso per 5 giorni.