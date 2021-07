Abruzzo: incidente mortale muore una coppia

TERAMO – La Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha arrestato un 43enne, attualmente in affidamento ai servizi sociali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito alla perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 71 grammi di hashish, suddivisa in 13 involucri alcuni dei quali già confezionati e pronti per la cessioni a terzi. La sostanza era nascosta una parte nella sua camera da letto, e l’altra in una cantina. In più è stato rinvenuto anche tutto il materiale per il confezionamento.