Ancona: due kg d’oro non dichiarati viaggiatore bloccato

FANO(AN): Nella giornata di ieri,martedì mattina un autobus si è schiantato contro una vettura.È successo in zona Sassonia a Fano. Erano da poco trascorse le 9 quando una Dacia proveniente da via della Marina non ha dato la precedenza all’autobus in arrivo da via Caduti del Mare.

Sul posto la polizia per le indagini sull’incidente dove fortunatamente sono rimaste illese le due donne a bordo dell’auto, tra cui una minorenne. Il conducente dell’autobus ha chiamato il personale del 118,che ha trasportato le donne e la minorenne in ospedale per accertamenti.