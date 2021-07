Ancona: fugge dall’ospedale ubriaco e in sedia a rotelle

ANCONA – Il fatto è avvenuto presso l’ospedale Torrette di Ancona. Un 43enne, trasportato presso il pronto soccorso in evidente stato di alterazione, sarebbe fuggito a bordo di una sedia a rotelle, impaziente di attendere il su turno. L’uomo, una volta fuori dall’ospedale, avrebbe imboccato la via contromano per poi inserirsi nel traffico di via Conca. A dare l’allarme sono stati alcuno automobilisti che lo avevano visto in difficoltà. L’uomo è stato poi nuovamente riaccompagnato in ospedale per le cure.