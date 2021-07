Ascoli: dalla Corte Del Sole a Cascia

Calciomercato: per Intinacelli e Olivieri primi contratti da professionisti.L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che i calciatorihanno sottoscritto in data odierna il primo contratto da professionisti. Entrambi classe 2001 sono reduci dall’esperienza nel campionato Primavera 1.

Si tratta di due prodotti del vivaio bianconero: Intinacelli, attaccante esterno mancino, impiegabile su tutto il fronte d’attacco, ha iniziato la sua avventura in bianconero nell’Under 16. Nella s.s. 2019/20 ha contribuito a suon di gol e prestazioni alla promozione dell’Ascoli dalla Primavera 2 alla Primavera 1 e nel giugno 2020 aveva coronato l’ottima stagione con l’esordio in Serie B nel match contro la Cremonese. Nel campionato scorso si è trasferito in prestito alla Fermana in Serie C per poi rientrare a gennaio alla base ed essere impiegato in Primavera 1 disputando tutte le gare della seconda parte di stagione. Olivieri, ascolano di Colli del Tronto, ha iniziato la propria crescita professionale nelle file dell’Under 14 bianconera. E’ un jolly di centrocampo, potendo ricoprire i ruoli di mezzala, play, trequartista e mediano, abile sia in fase difensiva che offensiva, utile come rifinitore o realizzatore.

Ad entrambi il club bianconero augura un futuro di crescita e di successi.