Ascoli: domani la Viterbese poi il rompete le righe

Venduti i diritti della Serie B a CLIQ per tre anni. B visibile in Austria, Germania e Svizzera.

, distributore esclusivo della Lega Serie B dei diritti media del Campionato di Serie BKT all’estero in tutto il Mondo, annuncia che, società leader nello stile di vita digitale e fornitore di servizi di intrattenimento in streaming ai consumatori di tutto il mondo con accesso illimitato a musica, audiolibri, sport, film e contenuti di gioco, ha acquisito i diritti di trasmissione esclusiva per il campionato italiano di calcio di Serie BKT in Germania, Austria e Svizzera (regione DACH).A partire dal 21 agosto 2021, gli abbonati saranno in grado di vedere in streaming le partite in alta definizione di un campionato formato da squadre importanti che lotteranno per la promozione in Serie A. Infatti, il campionato di Serie BKT rappresenta una fucina di talenti, che solo poche settimane fa, ha visto molti di essi, protagonisti delle scorse stagioni, in Nazionale per la vittoria del Campionato Europeo.

Dichiarazione di Mauro Balata, Presidente della Lega B:

“Siamo molto orgogliosi di questo ulteriore traguardo raggiunto. Il campionato cadetto è un prodotto straordinario, e ne è la dimostrazione questo accordo che ci permette di andare oltre i confini nazionali e raggiungere tutti gli appassionati in Germania, Austria e Svizzera. Continueremo a lavorare per ampliare ulteriormente l’internazionalizzazione del nostro brand.

CLIQ Digital si è assicurata i diritti audiovisivi esclusivi per trasmettere le partite in full hd così come gli highlights per le prossime 3 stagioni (2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) nella regione DACH. Il prezzo dell’abbonamento mensile include l’accesso illimitato a tutte le partite viste in questi Paesi. Ben 20 club che giocheranno oltre 390 partite tra regular season, playout e playoff”.

Dichiarazione di Matteo Mammì, CEO di HELBIZ MEDIA:

“Siamo entusiasti di annunciare quest’accordo con un partner di prim’ordine come CLIQ Digital che fornirà un ottimo servizio nella trasmissione del Campionato di serie BKT in Germania, Austria e Svizzera, promuovendo ulteriormente il calcio italiano a livello internazionale. In qualità di distributore globale dei diritti TV di Serie BKT, siamo concentrati sull’espansione di questo campionato con l’obiettivo di raggiungere una base di pubblico più ampia e aumentare le entrate dei diritti TV per i club”.

Inoltre, CLIQ ha acquisito l’uso illimitato di tutte le immagini per attività di marketing dedicate ad aumentare il numero di clienti.

Dichiarazione di Ben Bos, membro del Consiglio di Amministrazione di CLICQ:

“CLIQ avvicina gli appassionati agli sport che amano. Con questo accordo esclusivo stiamo continuando a costruire uno spazio digitale sempre aggiornato puntando sulla nostra offerta di contenuti. Ci aspettiamo che molti tifosi si iscrivano e si godano le partite di questo campionato affascinante. Infatti, CLIQ sta contribuendo a rimodellare il panorama dello streaming nella regione DACH”.