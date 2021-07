Ascoli: il 31 luglio c’è la prima Amichevole

#Cascia2021 Notiziario: forza e tecnica individuale. Tamponi negativi.

Prosegue sul campo dell’Hotel La Reggia di Cascia la preparazione dei bianconeri, in ritiro nella cittadina umbra da sabato scorso.

Questa mattina gli atleti sono stati impegnati in una seduta di forza e in un circuito di tecnica individuale; nel pomeriggio in un lavoro metabolico.

Intanto il gruppo squadra questa mattina si è sottoposto a un nuovo giro di tamponi, che hanno dato esito negativo.

Anche domani è in programma una doppia seduta di allenamenti a partire dalle 9:00 e dalle 17:00.