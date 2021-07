Ascoli: lunedì screening e raduno. Ecco l’organigramma sportivo 2021/22

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la Reggina per l’acquisizione a titolo definitivo del portiere Enrico Guarna fino al 30 giugno 2023. L’estremo difensore calabrese, ascolano d’adozione, torna dunque a vestire la casacca bianconera a distanza di nove anni dall’ultimo campionato con l’Ascoli. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile bianconero, Guarna ha maturato esperienze in C con Virtus Lanciano e Anconitana prima di tornare fra le cento torri, dove in quattro anni e mezzo di Serie B ha collezionato 160 presenze fra Campionato e Coppa Italia che lo posizionano al secondo posto nella speciale classifica dei numeri uno scesi in campo più volte con la maglia bianconera (il primo posto, occupato da Lanni, è a sei lunghezze). Dopo l’Ascoli ha difeso i pali di Spezia e Bari in Serie B, del Foggia in C con vittoria del campionato e conferma l’anno seguente in cadetteria, del Monza in C e della Reggina nelle ultime due stagioni, la prima culminata con la vittoria del campionato di C e la seconda in B terminata con 8 presenze in campionato e una in Coppa Italia.

E’ una scelta di cuore quella che ha riportato in bianconero Enrico Guarna, a nove anni dall’ultima stagione nelle cento torri. L’estremo difensore torna nella città che ha dato i natali a sua moglie Emilia e ai due figli Martina e Andrea:

“E’ accaduto tutto all’improvviso e si è concretizzato subito, senza bisogno di tante chiacchiere” – ha dichiarato il portiere dell’Ascoli – “C’era la volontà di tutte le parti e quindi l’intesa è stata raggiunta in pochissimo tempo. Ho fatto una scelta di cuore, la Reggina mi ha rispettato molto facendomi una proposta importante anche per il futuro, ma, di fronte a una chiamata dell’Ascoli, non ho esitato un attimo, a decidere è stato il cuore. Sono legatissimo alla città, qui ho disputato tante partite, ho trascorso molti anni della mia vita fra settore giovanile e prima squadra, mi sento ascolano, con la città c’è un legame forte che dura dal 2002”.

L’estremo difensore ha in mente solo obiettivi di squadra e non pensa alla classifica dei portieri bianconeri col maggior numero di presenze:

“Questi record interessano più gli appassionati e gli addetti ai lavori, non penso in alcun modo a classifiche o traguardi personali. Il mio obiettivo è dare una mano alla squadra ogni giorno, mettendo a disposizione del gruppo la mia esperienza in categoria e la conoscenza che ho della città, aspetti che mi responsabilizzano, ma è una responsabilità che mi prendo volentieri come ho sempre fatto, anche quando ero vice capitano dietro a Di Donato”.

Guarna non vede l’ora di mettersi i guantoni e iniziare la preparazione insieme a Nicola Leali:

“Non ho ancora sentito Leali, lo conosco, è un ottimo portiere, in questi anni ha fatto veramente bene, sono contento di formare con lui il pacchetto portieri”.

Il Club di Corso Vittorio riabbraccia dopo nove anni Enrico Guarna, calciatore ‘bandiera’, e gli augura le migliori fortune in bianconero.

