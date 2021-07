Ascoli, raduno, le parole di Mister Sottil. Dal Cesena arriva Collocolo

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver definito l’acquisizione di Manuele Castorani dalla Virtus Francavilla fino al 30 giugno 2024. Toscano di Cecina, nato il 7 ottobre 1999, Castorani è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli. Dopo le esperienze in Serie D con Ponsacco e Ligorna, nel gennaio del 2019 viene acquistato dalla Virtus Francavilla, club di provenienza, con cui colleziona 8 presenze nella seconda parte di stagione fra campionato e playoff e 34 presenze nella s.s. 2020/21 fra Coppa Italia e campionato. E’ con la maglia dei brindisini che dà il meglio di sé anche a livello realizzativo, mettendo a segno il primo gol fra i professionisti contro la Vibonese e collezionando a fine stagione 6 marcature, utili alla squadra per il raggiungimento della salvezza.

“Ho sensazioni positive, sono molto contento di approdare in Serie B” – ha dichiarato Manuele Castorani subito dopo la firma sul contratto, che lo legherà ai colori bianconeri per tre stagioni – “Se fino a un paio di anni fa ero in D e ora in cadetteria posso essere orgoglioso del percorso che sto facendo. Mi dà fiducia il fatto che l’Ascoli abbia puntato su di me, sono carico e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, spero di ripagare la fiducia che mi è stata data”.

Il centrocampista spiega le sue caratteristiche:

“Il ruolo naturale è quello di mezzala, ma sono predisposto a fare la fase offensiva, quella difensiva e quella di interdizione per il recupero palla, sono al servizio della squadra in base alle esigenze”.

Il neo bianconero svela anche le sue origini marchigiane:

“I miei nonni sono di Rotella, si sono trasferiti da giovani in Toscana, nonno Gaspare è mancato lo scorso ottobre, ma nonna Antonia verrà sicuramente a vedermi allo stadio. Ho parenti anche a Porto Sant’Elpidio”.

Castorani, che ha condiviso l’esperienza alla Virtus Francavilla con l’ex bianconero Perez, ha le idee chiare sulla prossima Serie B:

“Sarà un campionato molto competitivo, forse ancor più rispetto agli altri anni, ci sono tante squadre blasonate che lottano per lo stesso obiettivo. Mi piacerebbe replicare all’Ascoli quello che ho fatto alla Virtus Francavilla, cercherò di abituarmi prima possibile al salto di categoria, so che non sarà semplice ma ce la metterò tutta. Non conosco nessun compagno di squadra, lo scorso anno ho affrontato D’Orazio da avversario. Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione del Mister”.

Il Club bianconero accoglie Manuele con un caloroso benvenuto.

