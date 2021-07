Avezzano, esplode un trasformatore di una centrale elettrica

SCANNO(AQ): Nel tardo pomeriggio di Domenica 4 Giugno, tra Scanno e Alfedena,un incidente mortale è costata la vita ad una coppia che viaggiava in motocicletta.Una gita che si è trasformata in tragedia, la motocicletta si è schiantata contro unaAudi A4 e la coppia è morta sul colpo. Un frontale che non ha lasciato loro scampo.Per i due a bordo della moto, una Ducati, il 32enne Maurizio Tortola e Rossana Di Noia, 31 anni, entrambi di Isernia, non c’è stato nulla da fare. Sul posto il personale del 118 che non ha potuto che constatarne il decesso,i carabinieri indagano sull’incidente,il giudice ha disposto l’autopsia nell’ospedale di Sulmona.Traffico rallentato per permettere i rilievi ai carabinieri di Scanno e Castel di Sangro.